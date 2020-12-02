الأسطول الشمالي في الجيش الروسي يحصل على سفينة إنقاذ ودوريات حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن قوات الأسطول الشمالي البحري في جيش البلاد تسلمت مؤخرا سفينة إنقاذ ودوريات حديثة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 وخلال احتفال رسمي أجري في ميناء سيفيروفينسك العسكري الروسي، تم تسليم سفينة بافل سيمونوف التي طورت في إطار المشروع الحكومي 23040 إلى قوات الإنقاذ التابعة للأسطول الشمالي في جيش البلاد".

وأضاف البيان "بافل سيمونوف هي السفينة رقم 23 التي تسلمتها وزارة الدفاع، من بين السفن التي أنتجها مصنع نيجغورودسكي تيبلوخود في إطار المشروع المذكور منذ عام 2013".

ويمكن لهذه السفينة تنفيذ عمليات بحثية واستكشافية وعمليات إنقاذ معتمدة على تقنيات وغواصات صغيرة موجهة يمكنها الغوص إلي أعماق تصل إلى 60 مترا، كما جهزت "بافل سيمونوف" بمعدات خاصة لإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت الساحلية التي يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، ومعدات لقطر السفن والقوارب المتضررة في البحار، ومعدات لتفريع المياه من هذه المركبات الطوارئ، إضافة إلى أجهزة سونار ملاحة متطورة.

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ويبلغ طول السفينة 28 مترا، وعرضها 5.56 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 118 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية، ويتولى قيادتها وتوجيهها طاقم مكون من 3 أفراد.

المصدر: سلاح روسيا