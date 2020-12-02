روسيا تصمم منظومة جديدة للدفاع الجوي بدلا من "بانتسير"

تقوم روسيا بتصميم مجمع متعدد المهادم للدفاع الجوي من شأنه أن يحل محل منظومة "بانتسير" الروسية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

أعلن ذلك المدير التنفيذي لقطاع الأسلحة في شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، بيكخان أوزدويف. وقال إن المجمع الجديد قصير المدى للدفاع الجوي سيتم تزويده بأسلحة مختلفة من شأنها تدمير الأهداف البرية إلى جانب مكافحة مختلف الأهداف الجوية.

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وأوضح أن المجمع الجديد سيتم تصميمه على أساس منظومة "بانتسير - إس" للصواريخ والمدافع المضادة للجو وغيرها من المنظومات الروسية الواعدة للدفاع الجوي.

وأعاد ، أوزدويف، إلى الأذهان أن منظومة "بانتسير – إس" الروسية ليس بمقدورها مكافحة الطائرات والمروحيات والدرونات فحسب بل وتدمير الصواريخ المجنحة والقنابل الجوية الموجهة. ويتم تدمير تلك الأهداف على مسافة حتى 20 كيلومترا وعلى ارتفاع يتراوح بين 3 أمتار و15 كيلومترا.

وقال أوزدويف إن منظومة "بانتسير – إس" تخدم حاليا في الجيش الروسي وبعض الجيوش الأجنبية.

واستطرد قائلا: "إن شعبية المنظومة تدل على أننا نسير في مسار صائب ". وأشار إلى أن "بانتسير – إس" قد أكدت فاعليتها وإمكاناتها القتالية في ظروف القتال الحقيقي بسوريا. أما استخدامها القتالي فزودنا بخبرة ثمينة تساعدنا الآن في تطوير وتحديث المنظومة وتصميم منظومة جديدة للدفاع الجوي ستحل محلها".

المصدر: سلاح روسيا