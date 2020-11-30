حلول الذكرى الـ70 لإطلاق أول صاروخ باليستي سوفيتي

دخل في 28 نوفمبر عام 1950 أول صاروخ باليستي من طراز "إر – 1" في حوزة الجيش السوفيتي.

وتولى تصميم أول صاروخ باليستي سوفيتي مصمم السلاح الصاروخي الأسطوري، سيرغي كوروليوف الذي صمم فيما بعد أول قمر صناعي وصاروخ "فوستوك" الذي أطلق يوري غاغارين إلى الفضاء.

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ووضع ، كوروليوف، أولا في أساس تصميمه صاروخ "فاو – 2" ألماني الصنع الذي صممه المهندس الألماني فرنر فون براون. لكن نموذجا جاهزا لصاروخ براون لم يتوفر لدى فريق المهندسين الذي ترأسه سيرغي كوروليوف، إذ أن الأمريكيين استولوا عام 1945 على كل النماذج والمعدات التي اكتشفوها في مصنع ألماني بمنطقة تيورينجيا.

لذلك اضطر المهندسون السوفييت إلى إنتاج صاروخهم الجديد اعتمادا على تصاميمهم وبعض المعلومات التي اقتبسوها من العلماء الألمان.

إلا أن محاولة استنساخ صاروخ "فاو-2" الألماني لم تعط نتيجة مطلوبة، إذ ان انحراف الصاروخ الألماني عن الهدف المراد إصابته بلغ 10 كيلومترات عند إطلاقه إلى مسافة 230 كيلومترا، الأمر الذي لا يمكن أعتباره مقبولا من ناحية عسكرية. وعلاوة على ذلك فإن نصف الصواريخ الألمانية انفجرت عند إطلاقها.

لذلك عاد كوروليوف إلى تصميمه الأساسي وقرر تحديث الصاروخ الألماني وتزويده بمكونات سوفيتية الصنع ، ما أدى إلى نجاح إطلاق أول صاروخ باليستي سوفيتي الصنع عام 1950 إلى مسافة 270 كيلومترا، مع العلم أن رأسه المدمرة انفصلت عن جسم الصاروخ قبل وصوله الهدف.

يذكر أن صاروخي "إر – 1" و"إر – 2" العسكريين السوفيتيين شكلا أساسا لتصميم صاروخ "إر – 7" الباليستي العابر للقرارات الذي أطلق نموذجه المدني المطور أول إنسان في العالم يوري غاغارين إلى الفضاء في 12 أبريل عام 1961.

أما صاروخ "إر - 1" فصمم على أساسه فيما بعد صاروخ "فيرتيكال" المدني لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: سلاح روسيا