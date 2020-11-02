شركة عسكرية روسية تتولى تصميم الصاروخ فائق الثقل الفضائي

قام الخبراء في مركز "ماكييف" العسكري الحكومي للصواريخ بوضع مشروع تصميمي لصاروخ جديد فائق الثقل وأطلقوا عليه تسمية "ليدير" وتعني الزعيم

وقال ناطق باسم المركز إن المرحلة الأولى للصاروخ فائق الثقل الجديد سيمتلك محركي "إر دي – 171 – إم" العاملين بالأكسجين والكروسين. أما مرحلته الثانية فستزود بمحرك "إر دي – 0120" العامل بالهيدروجين.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق برأس الصاروخ يتضمن وحدة التسريع ومركبة "أوريول" متعددة الاستخدام وقاطرة تقطرها من مدار الأرض إلى مدار القمر أو المريخ.

وحسبما أورده مصممو الصاروخ فإن وزنه يبلغ 1141 طنا. وبمقدوره نقل حمولة مفيدة تزن 53 طنا إلى مدار الأرض المنخفض.

أما ارتفاع الصاروخ مع القاطرة الفضائية ومركبة "أوريول" فستبلغ 91 مترا.

ومن أجل نقل الحمولة إلى القاعدة القمرية يمكن، حسب مصممي صاروخ " ليدير" استخدام صاروخ مزدوج مزود بـ 6 محركات فضائية من طراز "إردي" ، ما يزيد من وزنه حتى 2284 طنا وقدرته على نقل الحمولة المفيدة نحو 106 أطنان.

وأشار المصممون إلى أن الصاروخ المزدوج لن يستخدم لرحلات مأهولة ويمكن استخدامه كشاحنة فضائية فقط تنقل الحمولة إلى قواعد فضائية منشورة على سطح القمر.

وهناك نموذج فضائي آخر سيستخدم للقيام برحلة فضائية إلى المريخ. وسيتضمن النموذج، حسب المصممين، 3 صواريخ من طراز "ليدير" سيكون بمقدوره نقل 160 طنا من الحمولة المفيدة إلى الفضاء.

يذكر أن مركز "ماكييف" الحكومي الروسي للصواريخ سبق له أن صمم و أنتج صواريخ "لاينر" ، سارمات" ، " سينفا" الاستراتيجية العسكرية التي تعتبر من أقوى الصواريخ العسكرية في العالم.

المصدر: فويني اوبوزريني