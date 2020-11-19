صورة ثلاثية الأبعاد لحقيقة جزيء هام في جسم الإنسان!

ابتكر الطبيب جون هان سو، وفريقه من جامعة هارفارد، طريقة جديدة لتصوير التنظيم ثلاثي الأبعاد للكروماتين في الخلايا البشرية ما يقدم فهما دقيقا لكيمياء الكروموسوم أكثر من أي وقت مضى.

ويعد الكروموسوم جزيئا طويلا من الحمض النووي، يحتوي على جزء أو كل المادة الجينية للكائن الحي. وتشتمل معظم الكروموسومات حقيقية النواة على بروتينات مُغلفة تُدعى الهستونات، والتي بمساعدة بروتينات المرافقة، ترتبط بجزيء الحمض النووي وتكثفه للحفاظ على سلامته.

Xiaowei Zhuang lab

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ويقول كبير الباحثين شياووي تشوانغ: "من المهم جدا تحديد التنظيم ثلاثي الأبعاد لفهم الآليات الجزيئية التي تقوم عليها المنظمة، وأيضا لفهم كيفية تنظيم هذه المنظمة لوظيفة الجينوم".

وباستخدام نظام تصوير ثلاثي الأبعاد جديد عالي الدقة - والذي تضمن تجميع لقطات متعددة للمواقع الجينية على طول سلاسل الحمض النووي - تمكن الباحثون من تصور الكروموسومات عن قرب بطريقة لم يسبق رؤيتها من قبل، وحتى إلقاء نظرة على جوانب نشاط النسخ.

ويشارك الفريق بياناتهم عبر الإنترنت حتى يتمكن الباحثون الآخرون من إجراء المزيد من التحليلات، وبالتالي يمكننا استكشاف هذا الجزء (تقريبا) غير المرئي من أنفسنا أكثر في المستقبل.

ويوضح الفريق: "نحن نتصور تطبيقا واسعا لتقنية التصوير عالية الإنتاجية، ومتعددة النطاقات، ومتعددة الوسائط، والتي توفر رؤية متكاملة لتنظيم الكروماتين في سياقها الهيكلي والوظيفي الأصلي".

وأبلغ عن النتائج في Cell.

المصدر: ساينس ألرت