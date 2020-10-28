روسيا تنجح في اختبار "حامي البحار" في القطب الشمالي

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن سفينة "فاسيلي بيكوف" القتالية الحديثة الملقبة بـ "حامي البحار" أكملت بنجاح مرحلة الاختبارات التي خضعت لها في مناطق القطب الشمالي.

وقال القائد السابق لسلاح البحرية الروسي الأدميرال، فالينتين سيبسفانوف: "خضعت سفينة فاسيلي بيكوف لاختبارات بحرية ناجحة استمرت لشهرين تقريبا، وتم اختبار السفينة في مناطق القطب الشمالي، الاختبارت كانت مهمة للغاية، وخلالها تم التحقق من قدرات مختلف معدات السفينة ومنظومات الحركة والتوجيه ومعدات المراقبة وأنظمة التسليح فيها.. هذه الرحلة وفرت لنا الكثير من البيانات التي ستساعدنا على بناء سفن أخرى من هذا الطراز".

وأضاف "سفينة فاسيلي بيكوف والسفن الروسية الحديثة الشبيهة بها قادرة على تنفيذ مختلف المهام القتالية بفضل تصميمها الذي يساعد على تثبيت الأسلحة المتنوعة عليها بسرعة، بعض أسلحة هذه السفن ومعداتها القتالية توضع في حاويات خاصة يسهل نقلها وتثبيتها لتؤدي المطلوبة منها".

وتعتبر سفينة "فاسيلي بيكوف" أهم سفينة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، وأدخلت الخدمة في قوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي عام 2018.

إقرأ المزيد

ويبلغ مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 1300 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل، وسلحت بمدافع AK-176MA الرشاشة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-176MA و Gibka..

المصر: سلاح روسيا