روسيا تخطط لتطوير عدة كاسحات جليد نووية عملاقة

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أن روسيا تخطط لبناء أسطول جديد من السفن الحديثة، من بينها كاسحات جليد نووية كبيرة.

وأشار بيان صادر عن الخدمة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق مؤخرا على خطة استراتيجية تنمية المناطق القطبية التابعة للاتحاد الروسي وضمان الأمن القومي في تلك المناطق حتى عام 2035، وتطوير كل ما يلزم لهذا الأمر.

ونوه البيان إلى أن الخطة تشمل عدة أمور أساسية، منها بناء لا يقل عن خمس كاسحات جليد نووية كبيرة في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22220، وثلاث كاسحات جليد نووية من نوع "ليدر"، و16 سفينة إنقاذ بقدرات مختلفة، و3 سفن أبحاث بحرية.

كما تشمل الخطة أيضا وفقا للبيان استراتيجية لبناء سفن شحن لتنفيذ المشاريع الاقتصادية في مناطق القطب الشمالي، وإعطاء التوجيهات للشركات وأحواض بناء السفن في روسيا لمد كوابل بحرية مجهزة بالألياف الضوئية، لتؤمن الاتصالات وخدمات الإنترنت للموانئ والتجمعات الموجودة في تلك المناطق.

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وكانت روسيا قد احتفلت في 21 أكتوبر الجاري بتدشين كاسحة الجليد الكبيرة "آركتيكا"، والتي طورتها في إطار المشروع الحكومي رقم 22220 لضمان ريادتها في مناطق القطب الشمالي، كما يجري العمل حاليا على تطوير سفينتين من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا