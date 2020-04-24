روسيا تواصل اختبار طائرات "إم إس-21" المدنية الواعدة

أعلنت مصادر في موسسة "روستيخ" الروسية أن المختصين في البلاد استأنفوا اختبارات طائرات "إم إس-21" المدنية الواعدة بعد توقفها لفترة بسبب الظروف المتعلقة بانتشار جائحة كورونا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "تم استئناف اختبارات الطيران لطائرات MS-21-300 في مركز غروموف بمنطقة جوكوفسكي بضواحي موسكو، وقد توقفت الاختبارات لمدة من الزمن استجابة للتعليمات الصادرة عن الهيئات المختصة في مكافحة انتشار وباء كورونا في روسيا، وتخضع هذه الطائرات حاليا لبرنامج اختبار لتحصل على معايير الجودة الأوروبية والروسية".

وأضاف البيان "شركة Irkut المساهمة في تطوير هذه الطائرات تبذل جهودا كبيرة لتقليل تأثير انتشار جائحة كورونا على برامج الاختبارات، بفضل البنية التحتية المعلوماتية المتطورة تم تنظيم العمل بين الإدارات المسؤولة عن بعد، هناك جدول زمني لعمل الهيئات المشرفة على برامج الاختبار".

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وMS-21-300 هي طائرات مدنية تطورها روسيا للرحلات الجوية القصيرة والمتوسطة المدى، وصممت لتحمل ما بين 150 و211 راكبا.

ويتم حاليا اختبار عدة أنواع من المحركات المخصصة لهذه الطائرات، محركات من نوع PW1400G، ومحركات PD-14 و PD-21R روسية الصنع.

المصدر: نوفوستي