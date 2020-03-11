غواصة روسية تختبر صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

ما تزال اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي تجري على قدم وساق.

وقد أفاد مصدر لوكالة "تاس" في الصناعة الحربية الروسية بأن غواصة "سيفيرودفينسك" الروسية النووية ستشارك في اختبار صاروخ ""تسيركون" البحري فرط الصوتي.

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وأوضح أن الغواصة ستطلق الصاروخ من تحت الماء. وأضاف قائلا إنه كان يخطط أولا لأن يطلق الصاروخ من قبل غواصة "قازان" النووية بصفتها أول غواصة تم بناؤها بموجب مشروع "ياسن – إم" المطور. لكن تأجيل دخول الغواصة في تشكيلة البحرية الروسية أجبر قيادة البحرية الروسية على استخدام غواصة "سيفيرودفينسك" النووية من مشروع "ياسن" غير المطور.

وقال المصدر إن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية الحديثة ستطلق أولا بضعة صواريخ من طراز "تسيركون" قبل أن تطلقها الغواصة من تحت الماء.

يذكر أن اختبارات "تسيركون" فرط الصوتي بدأت عام 2015. وقد أطلقت إلى حد الآن 10 صواريخ من هذا النوع. وبلغت سرعة تحليق الصاروخ 10 آلاف كيلومتر في الساعة. وبمقدوره تدمير سفينة حربية كبيرة بضربة واحدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا