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تأجيل تسليم غواصة "قازان" الروسية الضاربة للبحرية الروسية

العلوم والتكنولوجيا

تأجيل تسليم غواصة
وزارة الدفاع الروسية
غواصة "قازان"
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صرح رئيس شركة السفن الموحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، أن غواصة "قازان" الروسية الضاربة تسلم للبحرية الروسية عام 2020 وليس عام 2019 كما كان مخططا له سابقا.

وأوضح رئيس الشركة أن الخبراء اكتشفوا بعض العيوب في تصميم الغواصة خلال تنفيذها لبرنامج الاختبارات الحكومية. وقال:" يتوجب علينا الآن إزالة تلك العيوب التصميمية ومواصلة اختبارها البحري. ويجب أن تقوم بـ4 رحلات بحرية إضافية".

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وأضاف أن العيوب التصميمية تطال بالدرجة الأولى نظام القيادة الجديد.

يذكر أن "قازان" هي أول غواصة لمشروع "ياسين – إم" المطور وتخصص لمكافحة السفن والغواصات الحربية كما تخصص لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية.

بينما لا تزال مواصفات الغواصة سرية. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن جسم الغواصة أقصر بـ 9 أمتار مقارنة بغواصة "سيفيرودفينس" التابعة لمشروع "ياسين" غير المطور.

أما أسلحة الغواصة الجديدة فطرأت عليها تعديلات أيضا. وتضم 10 منصات يمكن أن تطلق صواريخ "كاليبر" المجنحة و"أونيكس" و"تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن، فضلا عن 6 أجهزة للطوربيد.

وتزودت "قازان" برادار مائي صوتي جديد من طراز "ليرا" يقل أبعادا عن رادار "إرتيش" الذي تتزود به غواصة "سيفيرودفينسك".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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