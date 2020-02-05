اختبار مدرعتي "كورغانيتس" و"بوميرانغ" الروسيتين الواعدتين

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي ،دينيس مانتوروف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" أن الاختبارات الحكومية لمدرعتي "كورغانيتس" و"بوميرانغ" الواعدتين يتوقع أن تنتهي بحلول عام 2022.

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وأوضح قائلا إن انتهاء الاختبار الحكومي يعني أنها جاهزة ويمكن أن تدخل الخدمة في الجيش الروسي. لكن القرار النهائي بيد وزارة الدفاع التي تحدد موعد تسليم المعدات لوحدات الجيش.

يذكر أن "كورغانيتس" عبارة عن نموذج مطور لعربتي "بي إم بي - 1 " و"بي إم بي - 2" من تصنيع شركة "كورغان ماش زافود" الروسية.

وتختلف بي إم بي "كورغانيتس -25" من الجيل الثالث عن سابقاتها من الجيلين الأول والثاني بتوزع الأسلحة والأجهزة والمحركات في العربة. وقد تم نشر المحرك وأجهزة نقل الحركة في مقدمة العربة وذلك للتقليل من تعرضها لضربات العدو الصاروخية.

وتزودت "كورغانيتس" أيضا بأجهزة الحماية النشيطة التي تجعل الصواريخ والقذائف المضادة للدبابة تنفجر دون أن تصيب دروع العربة.

فيما يتعلق بأسلحة العربة وذخائرها تم عزلها عن أفراد الطاقم والمشاة الذين تحملهم.

أما أسلحة العربتين "كورغانيتس" و"بوميرانغ" فيمثلها المدفع الأوتوماتيكي بعيار 30 ملم، ومنصات للصواريخ المضادة للدبابات من طراز "كورنيت". ويتم التحكم في كل تلك الأسلحة وتوجيهها عن بعد، إلى الأهداف المراد تدميرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا