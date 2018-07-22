الجيش الروسي يختبر عربات "كورغانيتس-25" المدرعة

كشفت شركة "كورغان" الروسية للمعدات الثقيلة، في تقريرها السنوي للعام الماضي، أنها وقّعت اتفاقيات حكومية مع وزارة الدفاع الروسية.

وتقضي الاتفاقيات بتسليم دفعات تجريبية من عربة "كورغانيتس-25" المدرعة للجيش الروسي، أعوام 2019–2021.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعمل وفقا لبرنامج تطوير الآليات المدرعة والمركبات العسكرية، المقرر من قبل وزير الدفاع الروسي، لتصميم منصة مجنزرة موحدة وعربة مدرعة. وبهذا الصدد، أطلقت نماذج تجريبية لتلك العربة، ويتم حاليا تطويرها وتحديثها، وإدخال تعديلات فيها بناء على نتائج الاختبارات.

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ويفترض أن تنتهي الشركة من الاختبارات بحلول عام 2021، حيث سيتسلم الجيش الروسي العربة المدرعة الخفيفة "BMP" (عربة المشاة القتالية)، وناقلة الأفراد المدرعة.

يذكر أن عربة المشاة القتالية "كورغانيتس-25" صمّمت على أساس منصة مجنزرة خفيفة متعددة الاستخدامات، يمكنها استيعاب وحدات وآليات مختلفة، ويبلغ وزن العربة 25 طنا، وتتضمن أسلحتها مدفعا آليا عيار 30 ملم و4 حاويات لصواريخ "كورنيت" الموجهة، ورشاشا عيار 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا