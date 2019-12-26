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الكشف عن برج غير مأهول حديث في معرض بوزارة الدفاع الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن برج غير مأهول حديث في معرض بوزارة الدفاع الروسية
Twitter.com
صورة أرشيفية
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اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 ديسمبر الجاري برفقة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، على أحدث النماذج للمعدات الحربية الروسية.

وبينها برج "إيبوخا" غير المأهول المزود بمدفع عيار 57 ملم يمكن نصبه في مختلف العربات القتالية الروسية الحديثة. وإلى جانبه بضعة أنواع من الذخائر والصواريخ المختلفة المخصصة لتدمير مدرعات العدو.

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وقال، سيرغي شويغو، إن صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات التي يستخدمها البرج المتحكم فيه عن بعد يزيد إلى حد بعيد من قدرته المدمرة. وبوسعه تدمير الدبابات والمدرعات المزودة بأجهزة مكافحة الصواريخ والمنشآت الهندسية والأهداف البحرية وكذلك أهداف جوية مثل الطائرات والمروحيات المحلقة على ارتفاع منخفض، فضلا عن الطائرات من دون طيار.

واطلع فلاديمير بوتين كذلك على نماذج من مدرعات  "كورغانيتس – 25" و" بي إم بي – 3" التي يمكن أن ينصب فيها البرج غير المأهول المتحكم فيه عن بعد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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