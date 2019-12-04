انتهاء الاختبارات التمهيدية لمدرعة "بمرنغ" الروسية الحديثة

أنهت الناقلة العسكرية وعربة "بي إم بي" المصممتان على أساس منصة "بمرنغ" المدولبة الحديثة اختبارهما التمهيدي.

أعلن ذلك مدير عام شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها جاهزة كذلك لتصنيع منظومة دفاع جوي ودبابة مدولبة على أساس تلك المنصة.

إقرأ المزيد

وإضافة إلى ذلك تعهدت الشركة بتخفيض تكاليف منصة "بمرنغ" بمقدار 3 أضعاف. وبعد أن أجرى الخبراء تحليل نفقات إنتاج المدرعة اتضح أن الشركات المتعاونة مع شركة الصناعة العسكرية باعتها قطع الغيار بثمن يزيد 5 أضعاف عن سعرها الحقيقي، ما أدى إلى ارتفاع سعر مدرعة "بومرانغ" ككل.

يذكر أن منصة "بومرنغ" الواعدة كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في 9 مايو عام 2015 بمناسبة النصر على ألمانيا النازية. وكانت المدرعة آنذاك مزودة ببرج غير مأهول يتضمن مدفعا أوتوماتيكيا بعيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: فيستي