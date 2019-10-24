الجيش الروسي يعتزم الانتقال إلى دبابات مدولبة

يتوقع أن تصمم الدبابة المدولبة على أساس مدرعة "بوميرانغ" الروسية. لكن من غير المعلوم إلى حد الآن ما الأسلحة ستزود بها تلك الدبابات.

Soviet experimental 2S14 tank destroyer based on BTR-70 APC with 85mm gun. pic.twitter.com/dAjpvzIXzE — Caesar (@Ninja998998) October 17, 2019

ولا يستبعد الخبراء أن تزود الدبابة بمدفع عيار 125 ملم على غرار المدفع الذي يستخدم في مدرعات "سبروت إس دي". أما منتدى الجيش – 2019 فكشف عن برج مقاتل غير مأهول من طراز "في بي كا- 7829" ينصب فيه مدفع عيار 57 الأوتوماتيكي ملم قيل إنه سيركب في دبابة مدولبة واعدة.

إقرأ المزيد

فيما أشار الخبراء إلى أن كلا النموذجين يمكن استخدامهما في الجيش الروسي كعربة مضادة للدبابات وعربة مشاة قتالية تنقل الأفراد.

يذكر أن القوات المسلحة السوفيتية كانت قد شهدت تصميم عربات تشبه الدبابات المدولبة. ومن بينها مدرعة "جالو – إس" بوزن 12.5 طن المصممة على أساس ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 70" حيث تم تزويدها بمدفع عيار 85 ملم ومحرك ينتج قوة 240 حصانا، ما جعلها تسير في الطريق المعبدة بسرعة 80 كلم في الساعة و10 كيلومترات في الساعة على سطح الماء. ثم اتخذ قرار بسحبها من حوزة الجيش لعجزها عن مقاومة دبابات حلف الناتو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا