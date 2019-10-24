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الجيش الروسي يعتزم الانتقال إلى دبابات مدولبة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يعتزم الانتقال إلى دبابات مدولبة
Sputnik Mikhail Voskresensky
عربة "بوميرانغ"
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يتوقع أن تصمم الدبابة المدولبة على أساس مدرعة "بوميرانغ" الروسية. لكن من غير المعلوم إلى حد الآن ما الأسلحة ستزود بها تلك الدبابات.

ولا يستبعد الخبراء أن تزود الدبابة بمدفع عيار 125 ملم على غرار المدفع الذي يستخدم في مدرعات "سبروت إس دي". أما منتدى الجيش – 2019 فكشف عن برج مقاتل غير مأهول من طراز "في بي كا- 7829" ينصب فيه مدفع عيار 57 الأوتوماتيكي ملم قيل إنه سيركب في دبابة مدولبة واعدة.

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فيما أشار الخبراء إلى أن كلا النموذجين يمكن استخدامهما في الجيش الروسي كعربة مضادة للدبابات وعربة مشاة قتالية تنقل الأفراد.

يذكر أن القوات المسلحة السوفيتية كانت قد شهدت تصميم عربات تشبه الدبابات المدولبة. ومن بينها مدرعة "جالو – إس" بوزن 12.5 طن المصممة على أساس ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 70" حيث تم تزويدها بمدفع عيار 85 ملم ومحرك ينتج قوة 240 حصانا، ما جعلها تسير في الطريق المعبدة بسرعة 80 كلم في الساعة و10 كيلومترات في الساعة على سطح الماء. ثم اتخذ قرار بسحبها من حوزة الجيش لعجزها عن مقاومة دبابات حلف الناتو.

المصدر:  روسيسكايا غازيتا

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