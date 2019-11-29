رئيس المجر ينبهر لدى رؤيته أبو الهول والأهرامات في مصر (صور)

زار رئيس المجر، يانوش آدير، منطقتي آثار الهرم وسقارة رفقة زوجته وابنته والوفد المرافق له، حيث أعرب عن انبهاره بتمثال أبو الهول.

RT

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وقال مدير عام آثار الهرم، أشرف محيي الدين، إن الزيارة في منطقة أهرامات الجيزة استغرقت قرابة ثلاث ساعات شملت الهرم الأكبر من الداخل ومتحف مركب خوفو وتمثال لأبو الهول ومنطقة البانوراما.

RT

وأبدى رئيس المجر إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم متسائلا عن عدد العمال الذين قاموا ببنائه وعدد الأحجار التي تم استخدامها فيه وكيفية نحت التابوت الغرانيتي الخاص بالملك خوفو الموجود بحجرة الدفن الخاصة به. وقام محيي الدين بشرح طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها، كما أبدى الرئيس المجري انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته.

RT

كما أعرب رئيس المجر عن دهشته من المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر، وكشف عن إعجابه بالباب الوهمي الخاص بقبر "محو" الذي كان يشغل منصب وزير، بالإضافة إلى القطع المعروضة بمتحف "إيمحتب" ومومياء "مرنرع".

المصدر: RT