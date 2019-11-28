أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه اتفق مع رئيس المجر على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا.

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وأشار الرئيس المصري خلال لقائه رئيس المجر في القاهرة، اليوم الخميس، إلى أنه اتفق مع نظيره المجري على مواصلة التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء عضوية المجر في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يوجد اتفاق في الرؤى بين البلدين بشأن مواصلة التعاون المشترك في كافة المجالات ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف السيسي أن مباحثاته مع رئيس المجر ركزت أيضا على سبل التصدي لقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية وضرورة إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، ومن بينها أزمتا ليبيا وسوريا، والحفاظ على الدولية الوطنية، وأهمية توفير واقع جديد تنعم فيه شعوب منطقة الشرق الأوسط بالتقدم والتطور.

من جهته، أكد رئيس المجر، يانوش آدير، أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر.

وأضاف أن القرن الحادي والعشرين هو "قرن المياه" على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنه "قرن النفط"، لافتا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت سبل تعزيز فاعلية استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي في ضوء الزيادة السكانية.

المصدر: وكالات