السيسي يتحدث عن مكان أثبت تحويل الحلم إلى حقيقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر الاستثمار في إفريقيا إن العاصمة الإدارية مكان يثبت تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة.

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وتابع خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2019، من العاصمة الإدارية: "نلتقي اليوم في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا لنبحث الجهد والعمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات وعالم مليء بالصعوبات، لنسطر واقعا جديدا".

وأضاف أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتجاوز تلك الصعوبات، من خلال التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وكان دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، علامة فارقة في تاريخ القارة.

وأشار السيسي، إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نمو أعلى ودخل أفضل للمواطن الإفريقي، ولزيادة معدل التجارة الإفريقية، مبينا أنها ستساهم في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة.

وينطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية