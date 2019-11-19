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السيسي يطلب من رئيس شركة ألمانية تخفيض قيمة صفقة ماكينات احتفالا بعيد ميلاده

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السيسي يطلب من رئيس شركة ألمانية تخفيض قيمة صفقة ماكينات احتفالا بعيد ميلاده
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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مازح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، بعدما هنأه الأخير بعيد ميلاده الـ 65.

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وقال الرئيس المصري ممازحا رئيس شركة الألمانية: "أنت هنأتني بعيد ميلادي شفهيا وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد في قيمة التعاقد على ماكينات حفر أنفاق المترو".

وجاء رد السيسي على، مارتن هيرنكنشت، رئيس الشركة الذي هنأ الرئيس السيسي في مستهل كلمته بعيد ميلاده، مؤكدا أن الجانب الألماني كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل إلى سعر يرضي الجانب المصري.

وكشف الرئيس السيسي عن أن مصر بدأت في مشروع جديد لتنفيذ أنفاق المترو بواسطة شركات مصرية وبدعم من "هيرنكنشت" أيضا.

المصدر: اليوم السابع    

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