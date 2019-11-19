في عيد ميلاده الـ 65.. من هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ (صور)

يحتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 65، حيث ولد في 19 نوفمبر عام 1954.

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من هو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي؟

ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بمدينة القاهرة، والده اسمه سعيد حسين خليل السيسي صاحب محل لبيع الهدايا التذكارية، وأمه اسمها سعاد إبراهيم، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية.

بدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبا في المدرسة الثانوية الجوية.

تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1977 حاصلا على درجة البكالوريوس. كما حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان في مصر عام 1987.

وفي عام 1992، حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية بنفس التخصص، فيما حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

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وظيفته قبل تعيينه وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي

ترأس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

قائد كتيبة مشاة ميكانيكية.

ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

قائد لواء مشاة ميكانيكية.

قائد فرقة مشاة ميكانيكية (الفرقة الثانية).

رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية (فبراير 2008 - يناير 2010).

مدير المخابرات الحربية والاستطلاع (يناير 2010 - أغسطس 2012).

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تعيينه وزيرا للدفاع

عينه الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وزيرا للدفاع في 12 أغسطس 2012، وأصدر قرارا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول.

في 26 مارس 2014، أعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع والترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إزاحة الرئيس الأسبق مرسي من منصبه إبان أحداث 2013.

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رئاسته لمصر

فاز السيسي برئاسة مصر بنسبة 96.9% عام 2014، ليصبح سادس رئيس في مصر، وترشح مرة أخرى للرئاسة عام 2018 وفاز بنسبة 97.08%.

المصدر: وكالات