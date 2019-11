آلاف من كرات "البيض الجليدي" الغريبة تغمر شاطئا في ظاهرة جوية نادرة

View this post on Instagram

Ice eggs in Hailuoto Marjaniemi Finland. The Biggest of eggs was about size of a football. #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #iltasanomat #yleluonto #ig_finland #igscandinavia #thisisfinland #olympussuomi #photoarena_nature #suomenluonto #pohjoisenluontokuvaajat #kaleva #earth_shotz #earthpix #splendid_earth #bestnatureshot #main_vision #planet_eart_shots #guardian #bbcnews #yleluonto