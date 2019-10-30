علماء الآثار يعثرون على "توت عنخ آمون الكازاخستاني"

عثر علماء الآثار في كازاخستان على "محارب ذهبي" نادر للغاية، أطلقوا عليه اسم "توت عنخ آمون الكازاخستاني".

ويعتقد علماء الآثار المحليون أن الاكتشاف الجديد يبلغ من العمر 2500 عام، ودفن الرجل بملابسه ومحاطا بحصانه الذي زين سرجه بالذهب، ما يذكر بتمثال "الرجل الذهبي" الشهير الذي عثر عليه في البلاد عام 1969، والذي وقع اكتشافه من عالم الآثار كمال أكيشيف، مدفونا في موقع يسمى تل إيزيك بالقرب من العاصمة السابقة ألماتا.

ويشير علماء الآثار إلى أنهم عثروا على "المحارب الذهبي" المكتشف حديثا، مدفونا في قبر عمقه 20 قدما، ما جعلهم يصفونه بأنه اكتشاف "مثير".

Ақтөбеде алтын бұйымдармен жерленген адам табылды https://t.co/j4ZVzKpIs3 — ҚазАқпарат (@KazAkparat) October 25, 2019

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ويبدو أن الرجل كان يتمتع "بمكانة عالية" في المجتمع القديم، ويعتقد العلماء أنه كان قائدا محاربا في قبيلة سارماتيان، وهو سابع شخص يعثر عليه مدفونا وهو مغطى بالذهب في البلاد، وسيتم نقل بقاياه الآن لإجراء المزيد من الفحوصات عليها، وسيشمل ذلك تحليل الحمض النووي المفصل، والذي من شأنه أن يساعد في معرفة المزيد عن هوية الرجل والثقافة التي ينتمي إليها.

وأبلغت وكالة الأنباء المحلية TengriNews عن الاكتشاف الجديد وأصدرت بعض الصور، لكنها لم تنشر صورا كاملة للبقايا العظمية.

ويأتي اكتشاف "المحارب الذهبي" في الوقت الذي تخطط فيه كازاخستان لإعادة دفن "الرجل الذهبي" الأصلي الذي عثر عليه في عام 1969، وهي بقايا أصبحت رمزا وطنيا لدولة آسيا الوسطى.

المصدر: ذي صن