اكتشاف "ثلاجة" موتى في مقبرة جماعية قديمة

اكتشف علماء الآثار "ثلاجة"موتى تعود إلى الفايكنغ، خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة في بلدة Vigner ببلدية Chemn وسط النرويج.

يفيد موقع Phys.org، بأنه وفقا لنتائج عمليات الحفر كانت أبعاد هذا المبنى 5x3 أمتار. وكانت في زوايا المبنى أعمدة وجدران من لوائح خشبية. كان المبنى بجانب تل، لم يبق منه سوى الخندق الدائري المحيط به. مثل هذه المباني الجنائزية نادرة في النرويج، حيث بلغ عددها المكتشف في البلاد أقل من 15 مبنى.

إقرأ المزيد

وكان علماء الآثار والباحثون يعتقدون في السابق أن هذه المباني في عصر الفايكنغ كانت بمثابة "ثلاجات الموتى" لكي يتم دفنهم في فصل الربيع المقبل. ولكن نتائج الدراسات الأخيرة تشير إلى أن هذه المباني كانت صفتها رمزية ولم تكن عاملة.

وربما اعتقد السكان في ذلك الوقت، بأن أرواح الموتى تعيش في التلال وبدلا من تقديم الأضاحي توفر محاصيل زراعية جيدة وخصوبة الحيوانات.

وقد أعلن الباحثون/ بأن عمليات الحفر في هذه المنطقة سوف تستمر على أمل العثور على أشياء توضح بنية مجتمع الفايكنغ.

المصدر: لينتا. رو