"روس كوسموس" لم تخطط لتصميم محرك "مضاد للجاذبية"

أعلن المدير العلمي لمؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو، أن المؤسسة لم تكلف أي جهة أو شخص بتصميم "محرك مضاد للجاذبية".

وأشار بلوشينكو إلى أن المؤسسة مستعدة للتأكد من صحة المعلومات التي أشار لها، فلاديمير ليونوف، مخترع هذه المنظومة، حيث طلبت منه المؤسسة عرض نماذج تجريبية لكي يتم اختبارها في المختبر. بيد أن ليونوف لم يرد على هذا الطلب على الرغم من مضي بضع سنوات.

وفقا لبلوشينكو، فإن المؤسسة على علم بموقف أكاديمية العلوم الروسية من مسألة "المحرك الكمي" وتشاركها هذا الموقف، "ولكننا لسنا مستعدين لرفض النظريات الجديدة، لأن العلماء كانوا يشككون بداية في العديد من الاكتشافات العلمية الأساسية".

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واختتم بلوشينكو حديثه قائلا: "نمنح أكاديمية العلوم الروسية الحق في التأكد من أن النظرية صحيحة أم زائفة. من جانبنا نريد الحصول على تأكيدات عن التأثيرات التطبيقية التي أعلن عنها المخترع، بالطرق التي نعدها صحيحة وتسمح بالأخذ بالاعتبار جميع الأخطاء في القياسات والعوامل الخارجية".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" ستبدأ بتصميم "المحرك الكمي"، وقد صدرت التعليمات بهذا الشأن، مع أن قوانين الفيزياء الحالية تدحض إمكانية صنع مثل هذا المحرك.

المصدر: لينتا. رو