روسيا تنتهي من اختبار محركات معدّلة لصواريخ الفضاء

أعلنت شركة "روس تيخ" الروسية عن انتهاء اختبارات محركات "RD-108A" المعدلة المخصصة لصواريخ "سويوز" الفضائية الجديدة.

وتتميز هذه المحركات بأنها تعمل بالنفثول السائل بدلا من الكيروسين، ما سيساعد على تقليل الانبعاثات الملوثة أثناء عمليات الإطلاق.

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واستخدمت روسيا هذا النوع من الوقود في محركات الصواريخ عام 2017، أثناء إطلاقها لأحد صواريخ "سويوز-2"، لكنها استعملته لتشغيل محركات المرحلة الثالثة من الصاروخ فقط.

أما الاختبارات الأخيرة التي قامت بها "RD-108A"، فقد أكدت إمكانية استخدام النفثول في تشغيل المحركات المخصصة لكافة مراحل الصواريخ.

وتأتي هذه الاختبارات في الوقت الذي أعلنت فيه "روس كوسموس" عن نية روسيا إطلاق صاروخين معدلين من نوع "Soyuz-2.1v"، ربيع العام الجاري، بهدف تقييم جودتهما لتصبح الصواريخ معتمدة في الرحلات الفضائية.

المصدر: نوفوستي