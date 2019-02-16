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روسيا تطلق دفعة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" هذا العام

الفضاء

روسيا تطلق دفعة من صواريخ
Sputnik sergey mamantov
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أكدت مصادر في مركز "خرونيتشيف" للصناعات الفضائية أن روسيا عازمة على إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" المعدلة إلى الفضاء هذا العام.

ومن المفترض أن ينطلق صاروخ "أنغارا آ-5" الروسي الثقيل في رحلة جديدة إلى الفضاء نهاية العام الجاري، وسيزود هذه المرة بوحدة تسريع جديدة طورتها شركة "إينيرغيا" في إطار مشروع تابع لوزارة الدفاع الروسية.

أما عملية الإطلاق، فمن المفترض أن تجري من مطار "بليسيتسك" الفضائي، الذي يستخدم غالبا لإطلاق الصواريخ المخصصة لمهمات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

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كما سيشهد هذا المطار أيضا عمليتي إطلاق لصواريخ "Soyuz-2.1v" المعدلة في النصف الأول من العام الجاري، ستخصص لاختبار قدرات هذه الصواريخ لتصبح معتمدة في الرحلات الفضائية.

المصدر: نوفوستي

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