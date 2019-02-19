تعليق مشروع روسي إماراتي لتصميم عربة مشاة قتالية

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بتعليق المشروع الروسي الإماراتي الخاص بتصميم عربة المشاة القتالية "Enigma" بقرار من الجانب الإماراتي.

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية، ألكسندر ميخييف، قوله: "قدمنا كل اقتراحاتنا بهذا الشأن، وقمنا بتنسيق نموذج اختباري للعربة، إلا أن الجانب الإماراتي قرر العام الماضي إعادة النظر في المشروع الروسي الإماراتي، وانتقل إلى التعاون مع شركة (التوازن)".

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وقال ميخييف على هامش معرض "أيدكس-2019" في أبو ظبي، إن "موقف الجانب الروسي من المشروع المشترك لم يتغير، ولا يزال منفتحا على الحوار رغم تعليق المشروع"، مشيرا إلى أن المشروع معلق لكنه لم يغلق.

يذكر أن مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين، تقضي بتزويد عربة "Enigma" المدولبة الإماراتية بوحدة قتالية روسية، تتضمن منصة إطلاق عيار 100 ملم من طراز "2آ 70"، ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من طراز "2آ-72"، ورشاش عيار 7.62 ملم، وقد تم توقيعها في فبراير عام 2015 على هامش معرض "أيدكس-2015".

المصدر: زاشيشات روسيا