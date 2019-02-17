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موسكو وأبوظبي تناقشان توريد "سو-35" الروسية إلى الإمارات

أخبار روسيا

موسكو وأبوظبي تناقشان توريد
Sputnik
مقاتلة روسية من طراز "سو-35"
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تستمر المشاورات بين موسكو وأبو ظبي، بشأن توريد مقاتلات روسية من طراز "سو-35" إلى الإمارات، وحول تصميم مشترك لمقاتلة خفيفة من الجيل الخامس.

وقال المدير العام لشركة روس "أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، للصحفيين اليوم خلال فعاليات معرض IDEX-2019 في أبو ظبي: "في مجال الطيران، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات حكومية في فبراير 2017، ولا تزال جميعها في مرحلة المشاورات".

وعلى هامش نفس المعرض في عام 2017، اتفقت روسيا والإمارات، على تصميم وتطوير مشروع مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس، على شكل المقاتلة الروسية "ميغ-29".

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وقال رئيس شركة "روستيخ" لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية سيرغي تشميزوف، إن هذه الطائرة الحربية يتوقع أن يكتمل صنعها خلال السنوات الـ7-8 المقبلة.

ووقعت الدولتان على مذكرة تعاون في 2017، لتوريد دفعة من مقاتلات "سو-35" إلى الإمارات.  

المصدر: نوفوستي

 

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