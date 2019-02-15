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رئيس شركة "روستيخ": السلاح الروسي يتفوق على الغربي

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قال رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، إن السلاح الروسي لا يفسح مجالا لتقدم مثيليه الأمريكي والأوروبي عليه، بل إنه يتفوق على الغربي أحيانا.

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وأكد تشميزوف أن السلاح الروسي أرخص في السعر، وروسيا لا تضع أبدا شروطا سياسية عند بيع أي من الأسلحة.

وأضاف: "لا تبيع الدول وخاصة الولايات المتحدة، بأسعار أغلى بكثير مما لدينا، أما الأمر الثاني فهو أنها تفرض شروطا محددة تناسبها، الأمر الذي لا نمارسه."

ونوه رئيس شركة روستيخ الروسية بأن روسيا لديها خطط إقراضية، وأخرى تسمح بالمقايضة، أي أننا نتحلى بالمرونة ونمنح المشتري خيارات عدة للتعاون.

وشدد تشميزوف أن "الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية تحاول استغلال الوضع السياسي ضد شركة روس أوبورون إكسبورت التابعة لروستيخ، وهذه منافسة غير شريفة بطبعها، حيث يفرضون عقوبات مختلفة وحظرا، ويمارسون ضغوطات سياسية على شركائنا ويلوحون بمختلف العقوبات والغرامات وغيرها".

وختم بقوله: "لنتحدث بعدل.. السياسة أمر والتجارة أمر آخر، وهنا لا يجب الخلط بين الاثنتين، ولكن للأسف هذا ما يمارسه الأمريكيون إلى جانب بعض الدول الأوروبية."

المصدر: RT

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