الشرطة العراقية تتسلم دبابات من "تركة صدام حسين"

تسلمت الشرطة العراقية دبابات "تي-72-إم1" وعددا من مدرعات "بي أم بي-1" السوفيتية، وضمتها لكتيبة ميكانيكية خاصة بعد الانتهاء من صيانتها.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إنه "تم الإعلان للمرة الأولى الربيع الماضي عن خطط للشرطة العراقية لإعادة صيانة دبابات "تي-72" وبعض مدرعات "بي أم بي-1".

ولفتت الصحيفة إلى أن صورا لعدد من المركبات المدرعة ظهرت على شبكة الإنترنت، وهي في ورشة الإصلاح في أبريل الماضي، ثم أعلن لاحقا أنه تم نقل الدبابات والمدرعات من القاعدة العسكرية في تاجي.

МВД Ирака передали восстановленные Т-72М1 и БМП-1. Фото: Tactical Cell - https://t.co/rTBugaJcCNpic.twitter.com/iFvIxR65VX — Komandante (@KomandanteS17) ٢٢ يناير ٢٠١٩

كما بينت الصحيفة أن عملية إعادة ما اعتبرته "تركة صدام حسين" إلى العمل لم تكن سهلة، فكانت هناك صعوبات في إيجاد قطع الغيار المناسبة لها، لافتة إلى أن هذا الأمر اضطر الجهات المعنية لإيقاف الإصلاحات في يوليو، قبل أن تبدأ مجددا عملية الإصلاح.

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام وصفت هذه الدبابات والمدرعات بـ"تركة صدام حسين"، كونها سلمت للعراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

المصدر: السومرية نيوز