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الأسطول البحري الشمالي الروسي يتسلم مقاتلات "ميغ-31" المطورة

العلوم والتكنولوجيا

الأسطول البحري الشمالي الروسي يتسلم مقاتلات
Sputnik Vitaly Ankov
مقاتلة الاعتراض "ميغ - 31 بي أم"
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أورد موقع وزارة الدفاع الروسية أن وحدات القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي الروسي تسلمت مقاتلتين مطورتين من طراز "ميغ-31 بي إم".

وذكر الموقع أن عملية تطوير المقاتلات طالت منظومة قيادة الأسلحة، والرادارات التي استبدلت بأخرى جديدة تسمح بكشف الأهداف الجوية على مدى 320 كيلومترا وتدميرها من مدى 280 كيلومترا. وأصبح بمقدور "ميغ-31 بي إم" المطورة مرافقة 10 أهداف وتدمير 6 أهداف جوية في وقت واحد.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن التعديلات التي طرأت على الأنظمة اللاسلكية الإلكترونية للطائرة، سمحت بتحسين مواصفاتها التكتيكية إلى حد بعيد. وأضاف أن فوج المقاتلات تسلم في موسم الشتاء الجاري 8 مقاتلات "ميغ-31 بي إم"، تستخدم لمكافحة الطائرات المعادية المحلقة على ارتفاعات عالية، بما فيها طائرات الاستطلاع والطائرات الاستراتيجية والطائرات من دون طيار.

وأوضح أن تسلم طائرتي "ميغ-31 بي إم" سمح لقيادة الفوج بتشكيل سرب إضافي من المقاتلات في تشكيلة الأسطول الشمالي الروسي.

المصدر: سلاح روسيا

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