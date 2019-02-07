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الأهلي المصري يعقد اجتماعا طارئا بعد "اشتباك شوبير و منصور"

الرياضة

الأهلي المصري يعقد اجتماعا طارئا بعد
Reuters
مرتضى منصور
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دعا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مجلس إدارته لاجتماع طارئ لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بعد اشتباك أحمد شوبير ومرتضى منصور.

جاءت دعوة الخطيب بعد 24 ساعة من الجدل الذي أثير، أمس الأربعاء، حول الاشتباك الذي دار بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونائب رئيس اتحاد الكرة وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، خلال اجتماع الأندية في اتحاد الكرة.

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وبدأ الاشتباك بعد انسحاب ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي، الذي أصر على عدم حضور رئيس النادي الزمالك لصدور قرار بوقفه من جانب اتحاد الكرة الأفريقي، وأدى إلى تراشق بالألفاظ خلال الاجتماع.

المصدر: موقع "النادي الأهلي"

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