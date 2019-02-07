 
مباشر

"خناقة في 60 ثانية".. شاهد يروي تفاصيل مشاجرة مرتضى منصور وأحمد شوبير وساعة تركي آل الشيخ

أخبار العالم العربي

facebook
مرتضى منصور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfel

روى شاهد عيان تفاصيل المشاجرة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك في مصر مرتضى منصور، ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير، أمس الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة.

ووفقا لمحرر صحيفة "فيتو" المصرية الذي كان يتابع أعمال الاجتماع من شاشة على بعد أقل من متر من  قاعة الاجتماع الذي حضره مندوبو 17 ناديا، فإن ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي غادر الاجتماع فور وصول رئيس نادي الزمالك.

إقرأ المزيد
مرتضى منصور
اشتباك عنيف بين مرتضى منصور وأحمد شوبير داخل اتحاد الكرة المصري

جاء رحيل ممثل النادي الأهلي وفقا لشاهد العيان بعد أقل من دقيقة من دخول رئيس الزمالك للقاعة، وقال إن خروجه جاء احتجاجا على حضور رئيس الزمالك، مؤكدا أن حضوره غير شرعي لأن قرارا بالإيقاف صدر ضده من اتحاد الكرة الإفريقي.

وعندما شاهد رئيس الزمالك الموقف رد بسرعة: "لا يشرفني الجلوس معكم، وطالما غضبانين ردوا الساعات اللي الراجل أعطاها لكم (في إشارة إلى ساعات الروليكس التي أهداها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية إلى النادي الأهلي)، وهنا تدخل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وقال لرئيس الزمالك: "لا تغلط" فرد رئيس الزمالك قائلا: "وأنت كمان رد الساعة اللي في إيدك" وهنا قال له شوبير: "بفلوسي".

وتدخل رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، مطالبا الجميع بالصمت، كما طالب رئيس الزمالك بالجلوس. وهذه الملاسنة لم تستغرق أكثر من 60 ثانية.

وأكد شاهد العيان أن "الموقف بسيط، ولم يحدث تشابك بالأيدي، حيث جرى إضافة أحداث كثيرة عليه في محاولة من البعض الصيد في الماء العكر، وكل طرف يريد أن يحقق مكاسب على موضوع لم يحدث من الأساس".

المصدر: فيتو

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ضابط شرطة يعالج لاعبا مصابا في الدوري المصري