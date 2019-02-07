"خناقة في 60 ثانية".. شاهد يروي تفاصيل مشاجرة مرتضى منصور وأحمد شوبير وساعة تركي آل الشيخ

روى شاهد عيان تفاصيل المشاجرة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك في مصر مرتضى منصور، ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير، أمس الأربعاء، في مقر اتحاد الكرة.

ووفقا لمحرر صحيفة "فيتو" المصرية الذي كان يتابع أعمال الاجتماع من شاشة على بعد أقل من متر من قاعة الاجتماع الذي حضره مندوبو 17 ناديا، فإن ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي غادر الاجتماع فور وصول رئيس نادي الزمالك.

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جاء رحيل ممثل النادي الأهلي وفقا لشاهد العيان بعد أقل من دقيقة من دخول رئيس الزمالك للقاعة، وقال إن خروجه جاء احتجاجا على حضور رئيس الزمالك، مؤكدا أن حضوره غير شرعي لأن قرارا بالإيقاف صدر ضده من اتحاد الكرة الإفريقي.

وعندما شاهد رئيس الزمالك الموقف رد بسرعة: "لا يشرفني الجلوس معكم، وطالما غضبانين ردوا الساعات اللي الراجل أعطاها لكم (في إشارة إلى ساعات الروليكس التي أهداها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية إلى النادي الأهلي)، وهنا تدخل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وقال لرئيس الزمالك: "لا تغلط" فرد رئيس الزمالك قائلا: "وأنت كمان رد الساعة اللي في إيدك" وهنا قال له شوبير: "بفلوسي".

وتدخل رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، مطالبا الجميع بالصمت، كما طالب رئيس الزمالك بالجلوس. وهذه الملاسنة لم تستغرق أكثر من 60 ثانية.

وأكد شاهد العيان أن "الموقف بسيط، ولم يحدث تشابك بالأيدي، حيث جرى إضافة أحداث كثيرة عليه في محاولة من البعض الصيد في الماء العكر، وكل طرف يريد أن يحقق مكاسب على موضوع لم يحدث من الأساس".

المصدر: فيتو