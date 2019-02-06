اشتباك عنيف بين مرتضى منصور وأحمد شوبير داخل اتحاد الكرة المصري

نشرت جريدة الوطن المصرية، تفاصيل اشتباك عنيف بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير داخل مقر الاتحاد.

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وتطورت المشاجرة لدرجة اللكم بالأيدي والسباب والشتائم بين منصور وشوبير، حتى توجه شوبير لرئيس الزمالك وضربه.

وبدأت المشادة عندما دخل رئيس الأبيض لغرفة الاجتماعات، وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خالد مرتجي: "لن أحضر هذا الاجتماع وهذا الشخص موجود، وأنتم تعلمون موقفنا منه جيدا".

ورد عليه رئيس الزمالك: " من أنت، قبل أن تتكلم عني رجعوا فلوس تركي آل شيخ، يا حرامية الساعات".

وغادر مرتجي على الفور، ليدخل أحمد شوبير في مشادة مع رئيس الأبيض قائلا: "بلاش الشتيمة دي أنت رئيس نادي كبير، كفاية كده لن نسكت على ما تقوم بعمله"، ليرد رئيس الزمالك، قائلا: "أنت لك عين تتكلم، كل اللي حصل منك لتركي آل شيخ أنا عارفه بالحرف الواحد، أنت عامل فيها حر، رجع الفلوس والهدايا لتركي".

وتطورت المشادة الكلامية، لخناقات بالأيدي بين الطرفين، وسط حالة من ذهول الحضور، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

المصدر: الوطن