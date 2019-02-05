الحكم على مورينيو بالسجن بسبب التهرب الضريبي

حكم القضاء الإسباني على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.

والعقوبة التي حصل عليها السبيشل وان هي جزء من صفقة مع النيابة الإسبانية العامة المالية.

وواجه مورينيو تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا مدربا لنادي العاصمة ريال مدريد بين 2010 و2013.

وتتوزع الضريبة المتهم مورينيو بها إلى 1,6 مليون يورو عن عام 2011، و1,7 مليون يورو عن 2012.

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واتهم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الذي قاد التحقيق، مورينيو بـإخفاء 12 مليون يورو عن الضرائب في حساب في سويسرا باسم شركة وهمية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية.

وأكد الاتحاد أن مورينيو خضع لتفتيش ضريبي في إسبانيا وجرى تصحيح الرقم ليصبح 4,4 ملايين يورو بما فيها الغرامات.

وسبق لنجمي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وريال السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليا البرتغالي كريستيانو رونالدو أن توصلا إلى اتفاق مشابه مع القضاء الإسباني.

المصدر: أ ف ب