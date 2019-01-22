رونالدو يعترف بالتهرب الضريبي والمحكمة تلزمه بالغرامة

ألزمت محكمة مدريد الإسبانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 21.4 مليون دولار.

وحضر رونالدو صباح اليوم، إلى المحكمة رفقة خطيبته جورجينا رودريغيز، وفشل فور وصوله في تجنب وسائل الإعلام التي اندفعت نحوه لالتقاط الصور قبل انعقاد الجلسة في قضايا التهرب الضريبي خلال تسعة أعوام قضاها في صفوف ريال مدريد.

ووقع البرتغالي اتفاق تسوية لإنهاء القضية، بعد تقبله عقوبتي الغرامة المالية والسجن 23 شهرا مع إيقاف التنفيذ، إلا أنه لن يقضي أي وقت في السجن لأن القانون ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

Ronaldo dobio 2 godine zatvora i mora platiti čak 18,8 mil. €! https://t.co/RULv48IUIU#24sportpic.twitter.com/91LUEgHFf3 — 24sata (@24sata_HR) ٢٢ يناير ٢٠١٩

ولم يدل رونالدو بأي تعليق أثناء دخوله المحكمة، واكتفى فقط برسم الابتسامة أمام الكاميرات.

ونفى سابقا مهاجم يوفنتوس في عام 2017 اتهاما بتعمد إخفاء دخله في إسبانيا في الفترة بين عامي 2011 و2014.

وقال المدعي العام في إسبانيا الأسبوع الماضي، إن رونالدو دفع 6.5 مليون دولار غرامة، إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة في يوليو 2018.

المصدر: وكالات