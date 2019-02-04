شاهد.. أمير قطر يؤدي النشيد الوطني مع لاعبي العنابي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لاعبي منتخب بلاده، بمناسبة فوز العنابي، لأول مرة في تاريخه، بلقب بطل كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019، التي جرت في الإمارات.

وأدى الشيخ تميم وأفراد منتخب العنابي معا النشيد الوطني لدولة قطر، بمناسبة الانتصار التاريخي للعنابي في البطولة القارية، التي جرت في الإمارات في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير الجاري.

وجرى سجال حول وجود لاعبين أجانب مجنسين في المنتخب القطري، وتقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بشكوى بعدم أهلية مشاركة "لاعبين اثنين مجنسين" في منتخب العنابي، وقد رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي للعبة، يوم الجمعة الماضي، الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإماراتي.

وتغلب منتخب قطر على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، يوم الجمعة الماضي، على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: وكالات