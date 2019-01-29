شاهد.. مدرب كرة قدم إيطالي يوجه "نطحة" قاضية لمنافسه

عاقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مدرب فريق لوكيزي المنافس في الدرجة الثالثة بالإيقاف خمسة أشهر، بعدما نطح أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس.

وأظهرت لقطات للمباراة، المدرب الإيطالي حليق الرأس جيانكارلو فافارين، وذلك خلال شجار مع جايتانو مانشينو مساعد مدرب فريق أليساندريا المنافس في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، أول أمس.

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وفقد مانشينو توازنه وسقط على الأرض من قوة الضربة بالرأس التي وجهها له فافارين.

وقالت لجنة الانضباط في الدرجة الثالثة في بيان إن فافارين وجه عبارات مسيئة ودعا لاعبيه إلى كسر أقدام لاعبي الفريق المنافس.

وتابعت اللجنة في بيانها: "تراشق أيضا بالألفاظ مع أعضاء الجهاز الفني للفريق المنافس، وسدد ضربة برأسه لأحدهم ليسقط على الأرض".

كما عاقبت لجنة الانضباط مانشينو بالإيقاف مباراتين بسبب "تصرفات استفزازية ومسيئة لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة".

المصدر: رويترز