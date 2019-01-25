سبب فقدان الفرعون صلاح 8 ملايين متابع عبر "تويتر"

أدى إغلاق الحساب الشخصي للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وفتحه مرة أخرى، إلى اختفاء عدد كبير من المتابعين.

twitter.com/mosalah

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ووفقا لسياسة الإعدادات لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنه في حالة تم إغلاق الحساب وإعادته مرة أخرى، قد يؤدي إلى اختفاء عدد كبير من المتابعين بشكل مؤقت، على أن يتم تدارك تلك الأزمة وعودتهم مرة أخرى خلال 24 ساعة من فتح الحساب.

وأعاد صلاح، فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر وإنستغرام" مجددا، وفقد ما يقرب من 8 ملايين متابع عبر "تويتر"، ولم يتبق سوى (1.186) متابع فقط.

المصدر: وكالات