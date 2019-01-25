شاهد.. أول صورة ينشرها الفرعون صلاح بعد العودة لحساباته الشخصية على مواقع التواصل

عاد الدولي محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، إنستغرام" مجددا، اليوم الجمعة.

ونشر محمد صلاح صورة لإحدى شركات الشحن العالمية، كنوع من الدعاية الإعلانية للشركة العالمية.

وأثار اختفاء الدولي صلاح، من مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا حول السبب الرئيسي وراء إقدامه على هذه الخطوة.

وتفاجأت الجماهير، بعد غلق حسابات الفرعون المصري بساعات، بإصدار إحدى شركات الشحن العالمة، شعار جديد لها وكتب: "وصِلنا لمحمد صلاح وهنوصّلك بيه".

وكانت شركة الشحن، قد وقعت عقد شراكة مع النجم المصري، في مايو الماضي، ليكون سفيرا لعلامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين المقبلين.

المصدر: وكالات