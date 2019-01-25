محمد صلاح يفقد الملايين من حسابه

فقد الدولي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الملايين من متابعيه عبر حسابه الشخصي على مواقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد إغلاق جميع حساباته بشكل مفاجئ.

واكتشف الفرعون صلاح، بعد فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك وإنستغرام"، اليوم الجمعة، بأنه فقد ما يقرب من 8 ملايين متابع عبر حسابه "تويتر"، ولم يتبق سوى (1.186) متابع فقط.

ونشر صلاح صورة لإحدى شركات الشحن العالمية، كنوع من الدعاية الإعلانية للشركة، عبر حسابه "تويتر"، وذلك بعد إعادة فتح حساباته.

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وأثار اختفاء النجم المصري من مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا حول السبب الرئيسي وراء إقدامه على هذه الخطوة.

المصدر: "twitter.com/mosalah"