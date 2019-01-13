صحيفة: كوتينيو سينتقل إلى مانشستر يونايتد إذا استمرت معاناته مع برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، قد يرحل عن النادي الكتالوني العملاق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كوتينيو سينظر في مستقبله في حال استمرار وضعه الحالي مع البلوغرانا، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 4 مباريات في الليغا.

Philippe Coutinho 'to consider Barcelona future in summer' if situation continues https://t.co/tcX5vIvdWxpic.twitter.com/mwbmBBdFdz — Mirror Football (@MirrorFootball) January 13, 2019

وانضم كوتينيو في يناير الماضي إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقالت تقارير سابقة إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

How much in bonuses Liverpool could miss out on if Philippe Coutinho joins Man Utd revealed https://t.co/Bk0vVKHGTcpic.twitter.com/eStjMseYj5 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 13, 2019

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن كوتينيو غير راض عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه في الوقت ذاته لا يتطلع للتخلي عن حلمه بالنجاح مع الفريق الكتالوني، مشددة على أنه لن يقبل بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية.

المصدر: وكالات