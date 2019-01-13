 
مباشر

صحيفة: كوتينيو سينتقل إلى مانشستر يونايتد إذا استمرت معاناته مع برشلونة

الرياضة

صحيفة: كوتينيو سينتقل إلى مانشستر يونايتد إذا استمرت معاناته مع برشلونة
AFP LLUIS GENE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbbq

أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، قد يرحل عن النادي الكتالوني العملاق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كوتينيو سينظر في مستقبله في حال استمرار وضعه الحالي مع البلوغرانا، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 4 مباريات في الليغا.

وانضم كوتينيو في يناير الماضي إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقالت تقارير سابقة إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن كوتينيو غير راض عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه في الوقت ذاته لا يتطلع للتخلي عن حلمه بالنجاح مع الفريق الكتالوني، مشددة على أنه لن يقبل بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أطفال بريطانيون يأكلون من القمامة.. ودعوات لإحداث "وزارة الجوع"!