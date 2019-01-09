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بالفيديو.. جائزة الإبداع الرياضي تكرم النجم صلاح

الرياضة

بالفيديو.. جائزة الإبداع الرياضي تكرم النجم صلاح
AFP SEYLLOU
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توج النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي اليوم الأربعاء، ليتابع الفرعون حصد الجوائز الفردية لعام 2018 .

وجاء اختيار محمد صلاح لنجاحه الكروي بعد أن قدم موسما مميزا مع نادي ليفربول سجل فيه 44 هدفا في جميع المسابقات كما نال لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب فيه.

واستحق محمد صلاح أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في عام 2018.

وحصل الفرعون المصري أمس الثلاثاء على جائزة أفضل لاعب إفريقي في العاصمة السنغالية داكار.   

ومن المقرر أن يعود الفرعون المصري بعد حفل الجائزة للإبداع الرياضي مباشرة إلى لندن للانتظام في تدريبات ليفربول.

المصدر: وكالات

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