جدل يشوب انتقال السعيد إلى بيراميدز؟

هدد رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم، التابع لها نادي بيراميدز المصري، محمد زين، بالاستقالة على خلفية قيد عبد الله السعيد في النادي دون أن تعلم منطقة بني سويف التابع لها النادي شيئا.

وقال زين في تصريحات صحفية: "لن نقبل أن نمارس دور المتفرج فلم يتم إخطارنا بقيد أو انتقال اللاعب عبد الله السعيد، خاصة أن هناك علامات استفهام كثيرة شابت هذا الانتقال حيث لم تتجاوز المدة التي أحضر فيها اللاعب من السعودية وقيده ومشاركته في مباراة أمس مع الأهلي سوى عدة ساعات غير فيها مصير مباراة بأكملها حيث سجل هدف الفوز الحاسم لفريقه أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

وتساءل زين كيف يتم قيد اللاعب في يوم عطلة نهاية الأسبوع الجمعة مضيفا أنه إذا سارت الأمور على هذا النهج: "فإنني سوف أتقدم باستقالتي من اتحاد الكرة، وما دام نادي بيراميدز داخل النطاق الجغرافي لمحافظة بني سويف فيجب أن نكون على علم بكل ما يجري فيه"، وكان الدكتور محمد زين قد نشر أيضا على صفحته في فيسبوك تساؤلات عنونها بأننا لن نكون شاهد (ما شافش حاجه).

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يذكر أن ملابسات انتقال عبد الله السعيد لنادى بيراميدز في زمن قياسي أمس الجمعة، وهو عطلة رسمية، قد أثارت جملة من النقاشات والانتقادات داخل مصر بسبب ما وصفه المتابعون بالسرعة الفائقة لقيده ومشاركته في مباراة الأهلي وإحرازه الهدف الحاسم، إلى حد وصف بعض المتابعين القرار بأنه أشبه بقرار عبور قناة السويس وتحقيق نصر أكتوبر الذي تم في ست ساعات.

من جانب آخر أكد مصدر قانوني في اتحاد الكرة أن الإجراءات التي تم بها قيد اللاعب سليمة تماما وأن القيد يتم إلكترونيا في جميع الأيام بما فيها العطل.

المصدر: وكالات