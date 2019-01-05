آل الشيخ يستخف بالأهلي بعد خسارته أمام بيراميدز في الدوري المصري

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري سخرية مبطنة باستخفاف من نادي الأهلي، عقب فوز فريقه 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الدوري المصري.

ونشر آل الشيخ صورة له بقميص بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وكتب عليها: "الحمد لله 3 نقاط من السادس"، في إشارة إلى ترتيب النادي الأهلي على جدول الدوري المصري لكرة القدم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

كما وجه آل الشيخ رسالة إلى عبد الله السعيد نجم الفريق الجديد، قائلا: "عبد الله السعيد.. ربنا كبير".

وأعلن بيراميدز تعاقده مع السعيد صاحب الـ33 عاما لاعب وسط الأهلي السعودي والأهلي المصري سابقا صباح الأمس، في خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية ليتمكن السعيد من قيادة فريقه الجديد للفوز على الأهلي في اليوم ذاته بعد أن سجل الهدف الثاني الحاسم في المباراة.

المصدر: Turki Al Alshikh/facebook