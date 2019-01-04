عبد الله السعيد ينضم رسميا لنادي بيراميدز

نشر نادي بيراميدز المصري عبر حسابه الرسمي خبر تعاقده مع النجم المصري عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي.

خامس الصفقات الشتوية للنادي 5⃣🔥

عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز 🔵⚪ pic.twitter.com/6NMf7Jnhkf — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 4, 2019

كما نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك النادي صورة تجمعه بعبد الله السعيد.

ونجح مسؤولو بيراميدز في قيد اللاعب صاحب الـ33 عاما تمهيدا لإشراكه في مواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في الدوري المصري.

ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي المصري إلى الدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.

ويشكل انضمام السعيد لبيراميدز صدمة كبيرة لقطبي الكرة المصرية (الزمالك والأهلي)، حيث تحدثت العديد من التقارير مؤخرا عن رغبت كل منهما في ضمه.

من جاور السعيد يسعد 😉💪



رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءً من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية 💙🔥 pic.twitter.com/8Bzj3x1RKb — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 4, 2019

وكان بيراميدز قد تعاقد مع الإكوادوري جون سيفوينتس والبوركيني إريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان والمصري عمرو مرعي في يناير الجاري.

المصدر: وكالات