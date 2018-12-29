ميلان يكشف مصير مدربه غاتوزو

دحض ليوناردو، المدير الرياضي لنادي ميلان، كل ما ورد في وسائل الإعلام حول تخطيط فريقه لإقالة المدرب جينارو غاتوزو، مؤكدا أن إدارة "الروسونيري" لا تفكر في ذلك حاليا.

وقال ليوناردو: "لم نفكر في تغيير مدربنا (غاتوزو).. فريقنا بحاجة للصيانة (الإصلاح)، ونحن نسير بثبات نحو المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وهو هدفنا (المركز الرابع يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل).. ليس لدينا خيارات لاستبدال غاتوزو، كما أننا لم نتواصل مع مدربين آخرين".

وجاء تصريح ليوناردو ليدحض كل الأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية إقالة غاتوزو بعد مباراة الفريق اللومباردي اليوم أمام ضيفه سبال، في الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي، كما أن بعض التقارير أشارت إلى أن المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، هو أبرز المرشحين لخلافة المدرب المشاكس على رأس الإدارة الفنية للـ"الروسونيري".

إقرأ المزيد

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن لاتسيو الرابع.

المصدر: matchtv.ru