مباراة سبال الأخيرة لغاتوزو مع ميلان

باتت أيام جينارو غاتوزو معدودة على رأس الإدارة الفنية لميلان، فبحسب تقارير إيطالية، ستكون مباراة "الروسونيري" غدا أمام ضيفه سبال الأخيرة للمدرب المشاكس في ملعب "السان سيرو".

وذكر موقع "Corriere della Sera" أن إدارة الميلان طالبت غاتوزو بقيادة الفريق اللومباردي لتجاوز عقبتي فروسينوني وسبال في الجولتين 18 و19 من الدوري الإيطالي، إلا أن صاحب الـ40 عاما فشل في مهمته الأولى بتعادل مخيب مع فروسينوني المتواضع (0-0) في الجولة الـ18.

وبحسب الموقع الإيطالي، فقد ارتأت إدارة الميلان أن تتريث، وسمحت لغاتوزو بقيادة "الروسونيري" أمام سبال غدا في الجولة الـ19، وبعدها ستقيله مباشرة مهما كانت نتيجة اللقاء.

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وأشار الموقع إلى أن العملاق الإيطالي لم يستقر بعد على خليفة غاتوزو، الذي تولي مسؤولية تدريب الفريق في نوفمبر 2017.

ويعيش ميلان هذا الموسم حالة من التخبط في سلسلة من النتائج السلبية، وودع الفريق منافسات الدوري الأوروبي بشكل مفاجئ، ويشغل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بعد انقضاء 17 جولة.

المصدر: matchtv.ru