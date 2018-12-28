ميسي يرد على تحدي رونالدو ويريح جماهير برشلونة

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بقوة على تحدي غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي دعاه للانتقال إلى أحد الأندية في الدوري الإيطالي.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لست بحاجة للتغيير.. أنا في أفضل ناد في العالم.. تحدياتي تتجدد كل عام".

وتابع البرغوث، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى العام 2021: "لست بحاجة لتغيير فريقي أو الدوري الإسباني (الليغا) من أجل أهداف جديدة، أنا في بيتي، في أفضل فريق في العالم وليس هناك سبب لتغيير أي شيء".

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وبهذا التصريح يكون ميسي قد أراح جماهير البارسا التي طالما توجست من احتمال رحيل نجمها الأول عن الفريق، ورد أيضا على رونالدو الذي دعاه في وقت سابق للرحيل عن "الليغا"، واللعب لأحد الأندية في إيطاليا، لكي يستمر مسلسل التحدي بينهما، الذي اشتد عندما كان النجم البرتغالي يدافع عن لون ريال مدريد قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

المصدر: sports.ru + RT