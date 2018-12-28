شاهد.. نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة!

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد انفصاله للمرة الثانية عن حبيبته السابقة برونا ماركيزين.

فقد ظهرت شائعات كثيرة بشأن دخول مهاجم باريس سان جيرمان في علاقة مع عارضة الأزياء البرازيلية ماري تافاريس، بعد انتشار صور لهما معا.

وظهر نيمار البالغ عمره 26 عاما مع تافاريس 20 عاما في إحدى الحفلات خلال قضاء الدولي البرازيلي فترة الإجازة الشتوية في بلاده.

ونشرت العارضة الشهيرة صورتها مع نيمار على حسابها في "انستغرام" الذي يتابعه 183 ألف شخص حول العالم، ما دفع تقارير صحفية للإشارة إلى أن ماري ستكون صديقة نيمار الجديدة.

المصدر: "The sun"